Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Парад в Москве в честь Дня Победы 9 мая 2020 года намерен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 8 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Парад Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент отметил, что День Победы будет праздноваться в момент начала политического сезона в США. По словам американского лидера, если у него будет возможность он обязательно посетит мероприятие. Трамп назвал празднование окончания Великой Отечественной войны «очень важным делом».

Напомним, 7 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что президент России Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на торжества 9 мая 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы.

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