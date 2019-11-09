Берлин, , 04:39 — REGNUM Необходимость развития германо-американского сотрудничества в рамках НАТО отметили госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на встрече в Берлине, 9 ноября сообщает госдепартамент США.

Представители стран подчеркнули, что разделение обязанностей позволит членам альянса более качественно противодействовать общим угрозам. Участники встречи также обсудили обстановку вокруг России и Китая, а также Сирии, Украины и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил о том, что у НАТО наступила смерть мозга, так как в организации нет координации между членами альянса.

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