Ла-Пас, , 04:22 — REGNUM Специалисты Организации Американских государств (ОАГ) представят результаты пересчета голосов с президентских выборов в Боливии на следующей неделе, сообщает агентство Reuters.

По словам главы боливийского МИД Диего Пари, отчет будет представлен 12−13 ноября. В нем будут оглашены результаты пересчета голосов, а также отмечены возможные нарушения в ходе голосования на президентских выборах в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, боливийская оппозиция выступила против результатов президентских выборов в стране, согласно которым победу одержал действующий лидер Боливии Эво Моралес. Оппозиционеры начали масштабные протестные акции по всей стране, нередко перерастающие в столкновения с полицией.

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