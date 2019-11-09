Киев, , 02:04 — REGNUM Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, бездействие властей способно отторгнуть западную часть страны — город Львов и Закарпатье.

«Вне зависимости от действий главы страны в Донбассе, необходимо предоставление особого статуса. Тут же Львов с Закарпатьем заявят: «мы тоже хотим». И всё, уже получится распад», — сказал Червоненко.

Однако, в отличие от Югославии, считает экс-министр, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС.

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