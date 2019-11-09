Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Американский стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk провел разведку у берегов России на Черном море. Об этом свидетельствуют данные мониторинга авиационных ресурсов.

По их данным, БПЛА с бортовым номером 11−2048 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. После взлета беспилотных около семи часов вел разведку у побережья Крыма и близ побережья Краснодарского края. Предположительно БПЛА также совершил облет к югу от Севастополя, где размещен дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.

Отмечается, что ранее 8 ноября все тот же БПЛА около пяти часов совершал облет линии разграничения в Донбассе со стороны воздушного пространства, контролируемого Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: На прошедшей неделе истребители ПВО вылетали на перехват у границ 16 раз