Бразилиа, , 01:34 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу после 580 дней, проведенных под стражей за коррупционные преступления, передает телеканал UOL.

Сообщается, что экс-президент вышел из здания управления федеральной полиции бразильского города Куритба. На выходе его встречали соратники по партии и сторонники. Политик поднялся на возведенную недалеко сцену и выступил с речью к соратникам. Он выразил благодарность за поддержку всем собравшимся и объявил, что уже 9 ноября намерен провести встречу с профсоюзом металлургов в Сан-Паулу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября адвокаты Лулы да Силвы подали ходатайство об освобождении из-под стражи экс-президента Бразилии. Позднее суд удовлетворил просьбу защиты и постановил освободить да Силву из заключения.

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