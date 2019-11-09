Нью-Йорк, США, , 14:38 — REGNUM Официальный представитель Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш доволен тем, что в сотрудничестве Организации с правительством Венесуэлы по гуманитарным вопросам очевиден прогресс. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Именно гуманитарному сотрудничеству была посвящена встреча Гутерреша с министром иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреасой.

Дюжаррик отметил, что ООН сосредоточена на разрешении гуманитарных проблем в Венесуэле и для этого сотрудничает с властями страны.