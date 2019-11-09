Москва, , 01:19 — REGNUM Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о мужестве деятелей СССР, которые в 1989 году не стали препятствовать мирной революции в ГДР. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.

Выступая с речью на мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены, дипломат назвал историческое событие «концом угнетению».

«Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР», — отметил фон Гайр.

Добавим, крушение Берлинской стены стало одним из символов окончания холодной войны, в которой Советский Союз потерпел поражение. Ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что к краху страны привели не только действия западных стран, но и действия внутри СССР.

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