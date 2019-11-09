Буэнос-Айрес, , 14:22 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес призвал рабочие профсоюзы и рабочее движение страны «стать частью правительства», которое приступит к своим обязанностям 10 декабря, чтобы продвинуть страну вперёд. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Во время выступления на пленарном заседании главного профсоюза Аргентины — Всеобщей конфедерации труда — Фернандес призвал «наладить ситуацию в стране всем вместе».

Политик также подчеркнул, что между государством и рабочими должен быть достигнут «общественный пакт».