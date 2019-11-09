Белград, , 14:30 — REGNUM Согласно проекту бюджета Сербии, на данный момент находящемуся на рассмотрении в Народной Скупщине (парламенте) Сербии, в следующем году Сербия планирует выделить на Косово 89 миллионов евро (примерно 6,26 миллиарда рублей).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 63,7 миллиона евро (примерно 4,48 миллиарда рублей) из этой суммы будет предоставлено Канцелярии по Косово в составе правительства Сербии, что на 6,5 миллионов евро (примерно 457 миллионов рублей) больше, чем в этом году. Предполагается, что 21,6 миллиона евро (примерно 1,52 миллиарда рублей) будет направлено этим институтом на «повышение качества жизни сербского и неалбанского населения Косово», причем большая часть этих средств пойдет на строительство и восстановление жилых объектов. Ещё большая сумма, 36,7 миллиона евро (примерно 2,581 миллиарда рублей) выделена на поддержку функционирования и увеличение потенциала местной администрации — параллельных структур власти, не признаваемых властями в Приштине.

23,2 миллиона евро (примерно 1,631 миллиарда рублей) выделено на функционирование «Университета Приштины, временно базирующегося в Митровице». Ещё 680 тысяч евро (примерно 47,8 миллиона рублей) будет выделено на поддержку преподавания в начальных и средних школах.

394 тысячи евро (примерно 27,7 миллиона рублей) будет израсходовано на поддержку административных сетей в Косово, 237 тысяч евро (16,6 миллиона рублей) на поддержку и продвижение инноваций в Косово, 78,6 тысяч евро (5,5 миллионов рублей) на поддержку и информирование граждан на сербском языке.

Директорат по сотрудничеству с церквями и религиозными общинами предусматривает выдачу 538 тысяч евро (примерно 37,8 миллиона рублей) на поддержку клира и монастырей в Косово.

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