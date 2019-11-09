Додома, , 14:25 — REGNUM Танзанийская оппозиционная партия «ЧАДЕМА» (с суахили СHADEMA — «Партия демократии и развития») приняла решение не участвовать в выборах в местные органы власти, поведение которых состоится 24 ноября 2019 года. Партия также призвала кандидатов, отстраненных от участия, не подавать на апелляцию.

О данном решении объявил председатель партии Фриман Мбове после завершения чрезвычайного заседания генерального комитета партии.

По словам Мбове, около 60% кандидатов от партии смогли отозвать свои заявления на участие в выборах.

«При данных обстоятельствах после заседания партии стало ясно, что будет гораздо разумнее не участвовать в этих выборах, полных нарушений», — отметил Мбове, — «Участие в данных выборах — значит согласиться с бессмыслицей».

Мбове добавил, что сообщит кандидатам и членам партии о неучастии «ЧАДЕМА» в местных выборах.

«Неучастие в этих выборах не означает наш отказ от участия в построении демократии в стране», — подчеркнул Мбове.