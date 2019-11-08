Женева, Швейцария, , 22:59 — REGNUM Россия может повторно поднять вопрос о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН из США в другие страны, если не увидит изменений в «дискриминационной и неприемлемой политике» Вашингтона в вопросе виз. Об этом 8 ноября заявил журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«Оставляем за собой право и далее на всех площадках, в том числе разоруженческих, поднимать вопрос о доступе национальных делегаций на мероприятия и в штаб-квартиру ООН», — сказал российский дипломат.

Напомним, ранее Белоусов заявил, что многие страны заняли «осторожную позицию» при голосовании по вопросу о переносе Первого комитета ГА ООН из-за давления со стороны Вашингтона.

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