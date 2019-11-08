Мадрид, , 22:43 — REGNUM Высокий суд Испании разрешил экстрадицию бывшего главы разведки Венесуэлы Уго Карвахаля в США, 8 ноября передает испанское информагентство EFE.

Решение пока официально не озвучивалось. Адвокаты Карвахаля заявили агентству Reuters, что не были проинформированы о решении Высокого суда.

Карвахаль был арестован полицией Испании по запросу США в апреле текущего года, однако в сентябре Высокий суд постановил, что он должен быть освобожден и отклонил просьбу об экстрадиции.

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