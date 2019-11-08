Донецк, 8 ноября 2019, 22:46 — REGNUM Предложение временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о вводе полицейских сил Украины в зону разведения сил ВСУ является деструктивным, заявила министр иностранных дел ДНР, сообщил 8 ноября официальный сайт Донецкой Народной Республики.
Она отметила, что предложение представителя США противоречит всем достигнутым в Минске договорённостям.
В МИД ДНР добавили, что изменение названия и формы украинских силовиков никак не повлияет на напряжённость ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед РФ осудил попытки США торпедировать мирный процесс в Донбассе, напомнив, что эта страна не имеет никакого отношения к Минскому процессу.
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