Бейрут, 8 ноября 2019, 22:33 — REGNUM «Ушедший в отставку», но временно сохранивший пост премьер-министр Ливана Саад Харири проводит встречи с представителями различных политических сил страны для создания нового правительства, 8 ноября передает агентство Reuters.
По словам источника агентства, Харири планирует собрать «нейтральное правительство», в которое не войдут явные представители противоборствующих политических группировок.
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