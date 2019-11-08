Тбилиси, , 21:56 — REGNUM По последним данным МВД Грузии, в ходе акций протеста у кинотеатров «Амирани» и «Кавея» в Тбилиси были задержаны 11 человек. В том числе один из них — за нападение на гражданскую активистку Анну Субелиани. В числе других зрителей она пришла на просмотр фильма «А потом мы танцевали», но попасть в зал не смогла, так как была избита участниками акции протеста.

«Расследование ведется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за насилие. Один из участников этого инцидента уже задержан полицией. Ведутся следственные действия. Подразделения министерства внутренних дел с целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка остаются на местах», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По информации министерства, все запланированные на сегодня показы фильма «А потом мы танцевали» начались и проходят в заранее объявленное время.

МВД призывает граждан соблюдать требования закона и обещает строжайшим образом реагировать на каждый факт нарушения общественного порядка.

Как сообщалось ранее, акции протеста против показа фильма режиссера Левана Акина «А потом мы танцевали» устроили лидеры и активисты движения «Грузинский марш», представляющие себя защитниками «традиционных грузинских ценностей».

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