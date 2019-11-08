История вопроса

Новости, комментарии экспертов и интервью о внешней политике Таджикистана. Основными торговыми партнерами Таджикистана являются Китай и Россия. Небогатая страна вынуждена лаврировать между крупными центрами силы, надеясь получить от этого дивиденды.

Страна входит в ШОС и ОДКБ. В последние годы обсуждается вступление Таджикистана в ЕАЭС, однако к середине 2019 года вероятность подобного сценария была невелика.

Также Таджикистан вынужден решать вопросы во взаимоотношениях с ближайшими соседями. С Киргизией Таджикистан регулярно конфликтует по спорным пограничным вопросам, с Узбекистаном есть сложности в решении водно-энергетического вопроса. Наиболее сложное направление – сопредельный Афганистан.

За последние годы в стране заметно выросло влияние Китая.

