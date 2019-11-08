Ашхабад, , 21:41 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время официального визита в Рим провел переговоры со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой, в ходе которых лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов и Маттарелла отметили схожие позиции в вопросах обеспечения мира, стабильности и безопасности, а также установившееся между двумя государствами взаимопонимание в международных организациях.

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Особое внимание лидеры двух стран уделили стратегическим направлениям туркмено-итальянского партнерства — энергетике и транспорту.

Президент Туркмении подчеркнул, что поддержка Италией инициатив туркменской стороны в сфере устойчивой энергетики говорит о близости подходов двух стран к этой глобальной проблеме.

«В данном контексте Туркмения рассматривает возможности поставок своих энергоносителей в западном направлении, совместно с Европейской комиссией работает над правовыми и техническими аспектами. Мы рассчитываем, что Италия как влиятельный и авторитетный член Евросоюза и впредь будет оказывать необходимую деятельную поддержку этому процессу», — подытожил он.

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