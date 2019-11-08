Тбилиси, , 21:33 — REGNUM Показ фильма шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина «А потом мы танцевали», который проходил 8 ноября в столице Грузии, вылился в новую серию акций протеста, которую организовали лидеры движения «Грузинский марш» и их достаточно многочисленные сторонники.

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Причиной протеста стала представленная в фильме тема мужеложества, причем, учитывая протест населения Грузии, авторы специально для показа в Грузии вырезали из фильма некоторые особенно «откровенные» сцены, но на мнение противников его демонстрации на экранах кинотеатров Тбилиси этот факт не повлиял.

Леван Васадзе, Гурам Палавандишвили, Сандро Брегадзе и другие организаторы акций протеста мобилизовали своих соратников и сторонников «традиционных грузинских ценностей» у кинотеатров «Амирани» и «Кавея» — в начале и конце проспекта Руставели.

Под крики и шум протестующих входили в зал интересующиеся фильмом зрители, которых от напора участников акции защищал усиленный кордон полиции и спецназа. Точно так же, через кордон сотрудников правоохранительных органов, под свист, оскорбительные выкрики и обвинения покидали они кинотеатры после просмотра.

Дабы помешать желающим посмотреть «нежелательный» и «несоответствующий грузинским традициям» фильм, митингующие применяли самые разные средства и способы, начиная от забрасывания зрителей и полиции горящими петардами и заканчивая попытками штурма кинотеатров. В результате таких действий членов «Грузинского марша» пострадали несколько человек, в том числе сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили к наиболее агрессивным митингующим соответствующие меры и задержали более десяти самых «активных» нарушителей общественного порядка.

Организаторы акций протеста обвиняли правительство Грузии в том, что оно не ограждает своих граждан от тлетворного влияния Запада и своим бездействием способствует развращению молодого поколения.

Подобный протест возымел обратный эффект, сыграл роль пропагандирующего средства и обеспечил стопроцентную посещаемость в обоих кинотеатрах, где шла премьера фильма. Все билеты на все места в обоих кинотеатрах, несмотря на дороговизну, были проданы.

Напомним, что члены движения «Грузинский марш» традиционно выступают против «популяризации» сексуальных меньшинств в Грузии и регулярно преследуют их, когда те пытаются организовать свои мероприятия и акции в день борьбы с гомофобией.