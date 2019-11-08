Тбилиси, , 21:30 — REGNUM На акции протеста возле кинотеатра «Амирани» задержали 11 человек, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД Грузии. По информации министерства внутренних дел, на улице Мераба Костава с целью срыва кинопоказа, произошло несколько инцидентов. В МВД также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «насилие» в связи с нападением на гражданскую активистку Анну Субелиани, пришедшую премьеру фильма. Напомним, премьера шведского фильма грузинского режиссера Левана Акина And Then We Danced проходит сегодня в Грузии, 8 ноября. Сюжет рассказывает о молодом танцоре, чья жизнь радикально меняется после того, как он влюбился в амбициозного соперника.

Ранее председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма пристыдили грузинскую культуру во всем мире. Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.

6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма. Национальный центр кинематографии Грузии 8 ноября опубликовал заявление, в котором призвал всех, включая представителей духовенства, воздержаться от вмешательства в показы фильма.

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