Тбилиси,
8 ноября 2019, 21:30 — REGNUM
Ранее председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма пристыдили грузинскую культуру во всем мире. Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.
6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма. Национальный центр кинематографии Грузии 8 ноября опубликовал заявление, в котором призвал всех, включая представителей духовенства, воздержаться от вмешательства в показы фильма.
Читайте ранее в этом сюжете: Кинотеатр «Амирани» в Тбилиси охраняет спецназ