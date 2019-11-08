Великий Новгород, , 21:16 — REGNUM Заместитель главы администрации Великого Новгорода — главный архитектор города Александр Матюнин ушёл в отставку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, трудовой контракт с Матюниным расторгнут сегодня, 8 ноября, по его инициативе.

36-летний Александр Матюнин работал в администрации Великого Новгорода с сентября 2017 года — на должность вице-мэра бывшего главного редактора глянцевого журнала и руководителя дизайн-студии назначил экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Новый градоначальник Сергей Бусурин оставил Матюнина в числе своих заместителей, но с февраля 2019 года перевёл его в ранг главного архитектора Великого Новгорода.

В сентябре 2019 года Матюнину был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей — в связи со срывом сроков строительства детских садов в Великом Новгороде.

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