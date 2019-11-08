Скопье, , 21:22 — REGNUM 8 ноября заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам этнический албанец Буяр Османи подтвердил, что в воскресенье 10 ноября в македонском Охриде пройдет встреча президентов Косово, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Сербии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой встречи станет углубление сотрудничества между странами Западных Балкан. Ранее лидеры балканских государств заявляли о намерении установить четыре свободы — свободу передвижения людей, товаров, капитала и услуг — в рамках стран Западных Балкан.

При этом македонский политик подчеркнул, что «мы не вступим ни в какие региональные проекты без одобрения Вашингтона и Брюсселя».

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