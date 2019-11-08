Москва, , 21:15 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по пособиям по безработице на следующий год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную — в размере 8000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными», — говорится в документе.

При этом максимальная сумма пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей.