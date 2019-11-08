Брюссель, , 21:08 — REGNUM Европейский континент должен «наращивать мускулы» в вопросе политики безопасности. Об этом заявила будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего доклада на форуме Фонда имени Конрада Аденауэра.

«Европа должна также научиться говорить языком силы», — сказала фон дер Ляйен.

По её словам, такая задача приведёт к «наращиванию собственных мускулов» в сферах, в рамках которых ранее Европа должна была рассчитывать на других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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