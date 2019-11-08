Копенгаген, , 21:13 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что в нынешних условиях для страны будет целесообразней сохранить действующую оговорку о военном сотрудничестве с ЕС, согласно которой Дания не обязана принимать участие в военных акциях интеграционного объединения.

По мнению главы датского военного ведомства, в институтах ЕС «слишком много разговоров» относительно того, должна ли Европа присоединяться к решению очередного конфликта или нет. «Государства ЕС различны по своей культуре: именно это является причиной того, что решения принимаются очень медленно», — отметила Трине Брамсен. Министр также подчеркнула, что НАТО быстрее реагирует на кризисы. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В последние годы многие партии Фолькетинга стали поднимать вопрос об отмене оговорки о военном сотрудничестве. Некоторые политические силы считают, что неучастие Дании в военных акциях ЕС вредит интересам страны.