Приштина, , 21:11 — REGNUM 8 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти, являющийся кандидатом на пост премьер-министра Косово от этой партии, провел встречу с советниками президента Франции Эммануэля Макрона Клеманом Боном, Этьеном де Гоннвилем и Александром Адамом в ходе визита в Париж.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была посвящена обсуждению возможностей по продвижению двусторонних отношений между двумя странами.

В ходе беседы косовский политик подчеркнул, что парламентские выборы 6 октября принесут в Косово большие перемены, и отметил, что граждане Косово стремятся к проведению реформ в сфере правосудия и ускорению экономического и общественного развития.

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