Киев, , 21:24 — REGNUM Подозреваемый в хищениях депутат Верховной рады Украины Ярослав Дубневич покинул СИЗО после того, как за него внесли залог в размере 90 млн гривен или чуть более $3,6 млн, заявил адвокат парламентария Станислав Пелюк, сообщило 8 ноября издание Liga.net.

По решению суда депутат должен сдать паспорт и носить электронный браслет, но его пока не надели.

Напомним, Дубневича подозревают в завладении 93 млн гривен благодаря его участию в схемах закупок стрелочной продукции для «Укрзализныци».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2019 года Верховная рада Украины дала разрешение на привлечение депутата к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест.

Читайте также: Верховная рада Украины лишила неприкосновенности одного из депутатов