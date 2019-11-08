Москва, , 20:58 — REGNUM Российская сторона пока что не получала официальный ответ на высланное в адрес президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в мероприятиях на День Победы. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Официального ответа пока не было», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп рассказал о желании посетить Москву на 9 мая, однако этому может помешать американская предвыборная кампания в США.

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