Москва, , 20:50 — REGNUM Размещение Пентагоном ракет средней дальности близко к Китаю в Пекине считают провокацией, заявил 8 ноября китайский высокопоставленный представитель Фу Цун на конференции по нераспространению.

Фу Цун, который возглавляет департамент по вопросам контроля над вооружениями и разоружения внешнеполитического ведомства КНР, отметил, что китайские ракеты среднего радиуса действия находятся на территории Китая и ничем не угрожают США, в то время как Соединённые Штаты заявляют о намерении разместить аналогичное вооружение рядом с Китаем.

Угрозы со стороны Китая нет, отметил Фу Цун, пояснив: «Если Штаты не будут подводить свои корабли слишком быстро к нашей территории».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция по нераспространению, на которой обсуждаются проблемы ядерной безопасности, открылась в Москве 7 ноября. На мероприятии Фу Цун объявил о готовящихся китайско-американский переговорах по вопросам ядерной безопасности.

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