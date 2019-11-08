Париж, , 20:37 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего турне по Европе встретился в Париже с принцем Каримом Ага-Ханом IV. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Встреча Эмомали Рахмона с Принцем Каримом Ага-Ханом IV Prezident.tj

В рамках прошедшей встречи Рахмон и Ага-Хан IV обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Таджикистана и фондом по развитию, возглавляемым лидером исмаилитов. При этом Рахмон отметил, что доволен уровнем и содержанием совместной деятельности Таджикистана и сетевых организаций фонда в сферах экономики, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения и культуры. А также выразил готовность и дальше развивать и расширять связи по данным направлениям и не только.

Стороны также обсудили такие вопросы, связанные с реализацией стратегических и государственных программ, как реализация полной энергетической независимости Таджикистана, строительство мостов, создание в приграничных районах таджикско-афганской границы межграничных рынков, а также деятельность Университета Центральной Азии (УЦА) в Хороге и его вклад в развитие сферы образования.

Отметим, что деятельность вышеназванного университета началась с пробуксовки — лицензию на ведение образовательной деятельности удалось получить только в 2018 году — на год позже запланированного из-за сложных отношений с таджикскими властями, которые, как настаивают в УЦА, намеренно создавали всяческие препятствия для организации деятельности образовательного учреждения.