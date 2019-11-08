Найроби, , 20:43 — REGNUM Появилась надежда на разрешение многолетнего кризиса по острову Мигинго между Кенией и Угандой после подписания странами соглашения о совместном использовании острова.

Тем не менее, в ходе подписания договора Кения подчеркнула, что остров Мигинго является частью ее территории. Как сообщается, его площадь составляет 2000 кв. м.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, министр иностранных дел Кении Моника Джума заявила, что договор между Кенией и Угандой был подписан для разрешения ведения рыболовства в районе острова обеими странами.

По ее словам, государствам осталось договориться по управлению островом и его ресурсам.

Министр, отвечая на вопрос, какой стране принадлежит остров, ответила: «Население Кении должно осознавать, что границы страны не могут быть темой обсуждений и по ним нельзя заключать соглашений».

Кения на протяжении долгого времени обвиняла военнослужащих из Уганды в нападении на кенийцев, находящихся на острове.

Остров стал причиной конфликта между Кенией и Угандой более десяти лет назад. Каждая страна считала Мигинго частью своей территории.

В феврале 2017 года специальные подразделения вооруженных сил Уганды под покровительством президента страны Йовери Мусевени были отправлена на остров для ведения контроля за незаконным рыболовством.