Лондон, , 20:32 — REGNUM Британские лейбористы провели хороший старт предвыборной кампании и смогли нарастить рейтинг, в то время как консерваторы Бориса Джонсона остались на прежних позициях, следует из опубликованных 8 ноября результатов опроса Panelbase.

По результатам опроса, проведенного с 6 по 8 ноября, за первые дни предвыборной кампании поддержка Консервативной партии Великобритании осталась на уровне 40%, в то время как рейтинг Лейбористской партии вырос на один процент, до 30%.

Рейтинг вероятных союзников Джонсона, партии Brexit, сократился на один процент, до 8%. На тот же один процент, до 15%, выросла поддержка проевропейских либерал-демократов.

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