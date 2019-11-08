Зальцбург, Австрия, , 20:38 — REGNUM 8 ноября исполняющий обязанности министра внутренних дел Косово Экрем Мустафа принял участие в работе Зальцбургского министерского форума, проходящего в Вене. В работе форума приняли участие также представители Албании, Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темами дискуссий в рамках форума стали проблема нелегальной миграции и пограничного контроля, борьба с контрабандой мигрантов и другие вопросы безопасности.

Председателем форума стал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

В ходе заседания форума представительница Сербии заявила, что возвращенные Косово из Сирии дети и женщины, родственники бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляют опасность для стабильности в регионе и в Европе.

Зальцбургский форум возник по инициативе министерства внутренних дел Австрии в 2000 году как центрально-европейское партнерство по безопасности. Постоянными участниками форума являются Австрия, Болгария, Хорватия, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, Словакия и Словения. Страны Западных Балкан и Молдова входят в группу друзей форума.

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