Москва, , 20:06 — REGNUM На сегодняшний день никакие крупные санкционные меры не могут быть приняты в отношении КНДР, поскольку режим Совбеза ООН является одним из самых сильных в отношении Северной Кореи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в ходе Московской конференции по нераспространению.

«На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР исчерпан, я не очень представляю, какие крупные санкционные, рестрикционные меры могут быть еще дополнительно приняты в отношении КНДР. Сегодня этот режим, режим Совета безопасности — один из самых сильных в отношении КНДР, поэтому здесь я не вижу большого пространства для маневра», — сказал Моргулов.

При этом он подчеркнул, что ограничения не должны ущемлять население КНДР, которое не относится к ракетным или ядерным программам государства.