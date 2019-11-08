Ла-Пас, , 19:50 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес к социальному миру, терпимости и уважению к беднейшим слоям населения страны на волне акций протестов, организуемых оппозицией. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«В условиях расизма и насилия наш народ требует социального мира с терпимостью и уважением к самым бедным слоям населения», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

«Родина создаётся при условии единства и солидарности всех граждан, рабочих, интеллигенции, социальных слоёв», — подчеркнул политик.