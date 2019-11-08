* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 19:46 — REGNUM О начале экстрадиции членов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в страны ЕС объявил 8 ноября турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Reuters.

Репатриация боевиков в те страны ЕС, откуда они приехали, начнётся 11 ноября.

Напомним, Анкара ранее уже предупреждала Брюссель о своих планах отправить «домой» арестованных игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об аналогичной проблеме не раз заявляли и в Вашингтоне.

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