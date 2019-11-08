Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат, сбитый силами противовоздушной обороны Ирана на юго-западе страны, не принадлежал Вооружённым силам США, заявили 8 ноября в Пентагоне.

«Cообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны», — сообщается на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Twitter.

В заявлении подчёркивается, что вся американская техника находится на учёте и «если какой-то беспилотный летательный аппарат и был сбит в зоне ответственности CENTCOM, то он не принадлежит Пентагону».

Напомним, ранее сегодня силы ПВО Ирана сбили неопознанный беспилотник в районе города Бендер-Махшехр. Иранские военные заявили, что аппарат «принадлежал другому государству» и нарушил воздушное пространство страны

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