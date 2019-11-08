Копенгаген, , 19:51 — REGNUM Командующий сухопутными войскам генерал Микаэль Лоллесгор и командующий 1-ой бригадой сухопутных войск генерал Хенрик Люне заявили, что задачи по обеспечению пограничного контроля в Дании не являются частью базовой подготовки военнослужащих и что они отнимают время от военных учений, которые должны готовить войска к международным операциям.

Офицеры считают, что использование военнослужащих для снижения нагрузки полиции будет иметь свои последствия. В настоящее время 248 датских солдат выполняют задачи по пограничному контролю и наблюдению, что, по словам Люне, затрудняет организацию учений, необходимых для увеличения помощи НАТО со стороны Дании. «В действительности у нас в распоряжении лишь 50% личного состава. Мы не должны забывать, что у военнослужащих есть и другие задачи в Афганистане, Ираке и Косово. В настоящее время мы можем собрать для учений лишь 2000 солдат», — заявил Люне. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Министр обороны Дании Трине Брамсен не согласилась с мнением военных и отметила, что вооруженные силы, численность которых в ближайшем будущем возрастет на 30%, также должны охранять и датские границы.