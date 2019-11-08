Косовска-Митровица, , 19:48 — REGNUM 8 ноября глава Канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич принял участие в молебне, проходившем на улицах Митровицы в честь праздника святого Димитрия (Митровдана).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей Джурича было передать весть мира, солидарности и поддержки косовским сербам.

Сербский политик назвал Митровицу одной из опор, на которых строится защита идентичности сербского народа в Косово:

«Митровица — одна из основ, на которых начинается не только сербский народ в Косово, но и защита сербской идентичности, как и менталитет и дух нашего народа, где бы он не жил. Я желаю, чтобы вы ещё много лет праздновали этот праздник в мире, в счастливые и свободные дни. Пусть наша Митровица будет для сербского народа городом победы, новой силой, стойкостью и беспримерным символом духа сопротивления и несгибаемости сербов, как и было в последние десятилетия».

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