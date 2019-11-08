Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хотел бы присутствовать на торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы, однако визит будет зависеть от его рабочего графика. Об этом он заявил 8 ноября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Парад Победы на Красной площади в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Американский лидер подтвердил получение соответствующего приглашения от российской стороны. По словам Трампа, 9 мая в следующем году придётся на «самый разгар избирательного сезона» в Соединённых Штатах, тем не менее он хотел бы посетить Москву и «определённо подумает» об этом.

Напомним, Москва направила приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что свой визит уже подтвердили лидеры 17 государств, от главы Белого дома пока не было получено ответа на приглашение.

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