Москва, , 19:16 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации допускает, что из законопроекта о либерализации ОСАГО могут быть исключены пункты, которые предусматривают повышение лимитов выплат за вред жизни и здоровью, а также отмену коэффициента территории. об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Напомним, что в октябе Государственная дума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, так как депутаты посчитали, что увеличение лимита выплат за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего с 500 тыс. до 2 млн рублей, а также отмена территориальных коэффициентов приведет к росту тарифов. Однако в министерстве финансов заявили, что считают предложения, содержащиеся в законопроекте, сбалансированными.

Моисеев подчеркнул, что ключевая цель Минфина — это индивидуализация тарифов. Если же депутаты Госдумы не хотят сразу отменять территориальный коэффициент и повышать выплаты пострадавшим, то Минфин вполне может с этим согласится, главное, чтобы в законопроекте было закреплено право страховых компаний самостоятельно устанавливать тарифы, чтобы к каждому водителю был индивидуальный подход.

Что касается повышения лимитов выплат до 2 млн рублей, то это будет рассмотрено в рамках отдельного законопроекта.

При этом Моисеев подчеркнул, что в Минфине по-прежнему уверены, что коэффициент территорий устарел и его следует отменить, а коэффициент мощности вообще никак не связан с аварийностью.