Кишинёв, , 19:13 — REGNUM Саакашвили оказался в аэропорту Кишинёва случайно: рейс Варшава — Одесса приземлился в Молдове по метеоусловиям Одессы, из-за сильного тумана. Об этом 8 ноября сообщает Sputnik.

Ранее советник главы Молдавии по международным вопросам Эрнест Варданян заявил, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 8 ноября приехал в Кишинёв. Появились версии, что бывший президент намерен принять участие в политической жизни страны.

В июле глава правительства Молдавии Майя Санду говорила о том, что хотела бы получить помощь бывшего президента Грузии в процессе проведения реформ системы юстиции в стране.

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