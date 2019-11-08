Могадишо, , 19:41 — REGNUM Правозащитники из Финского фонда средств массовой информации и развития (VIKES) были ошеломлены после того, как Высокий суд Кении отклонил их заявление, в котором оспаривалась юрисдикция суда Кении по рассмотрению дела, возбужденного против фонда по запросу Национального союза сомалийских журналистов (NUSOJ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Высокий суд Кении постановил, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, поданного сомалийцами против VIKES, Финской церковной помощи (FCA) и их сомалийского соратника Мохамеда Ибрагима Нура, по причине незаконного и обличительного использования имени NUSOJ для получения финансирования от миссии ЕС в Сомали.

VIKES и его обвиняемые подали обжалование в Высокий суд Кении, заявив, что тот не имеет юрисдикции для рассмотрения дела организации, базирующейся в Сомали. Адвокаты, представляющие национальный союз сомалийских журналистов, утверждали, что VIKES и его сомалийский со-ответчик убегают от правосудия в Кении, где они подали заявление и получили финансирование Представительства Европейского Союза в Сомали в результате «кражи личных данных».

NUSOJ обвинил VIKES и в краже их имени через поддельные документы, чтобы получить финансирование от ЕС и Министерства иностранных дел Финляндии. «Незаконное использование названия нашего союза не имеет ничего общего с тем, что они заявляют о правах человека, свободе СМИ и демократии. Мы решительно хотим привлечь их к ответственности на законных основаниях, и мы позаботимся о том, чтобы это стало для них хорошим уроком», — подчеркнул Авил Мохамуд, президент Верховного совета NUSOJ.