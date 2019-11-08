Москва, , 19:07 — REGNUM Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что проект предусматривает признание утратившими силу с 1 февраля 2020 года «актов Российской Федерации и РСФСР и их отдельных положений». При этом отмечается, что в проекте отсутствуют акты, «имеющие правоустанавливающий характер, регулирующие вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, содержащих действующие социальные нормы».

Помимо этого, Минюст предлагает упразднить всё ещё действующие, но не применяющиеся на практике акты.