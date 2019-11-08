Нью-Йорк, США, , 19:00 — REGNUM Инициатива России о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из США не нашла поддержки большинства. В ходе голосования 8 ноября предложение поддержали всего 18 стран, 69 высказались против, ещё 72 воздержались.

Российская сторона предлагала рассмотреть возможность переноса работы комитета в другую страну в том случае, если ООН и США не урегулируют проблемы с визами для российских делегатов.

Проектом предполагалось, что в случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года, у генерального секретаря ООН будет запрошен доклад об альтернативных местах проведения сессии комитета в следующем году, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях этого для бюджета ООН.

Напомним, в сентябре часть российской делегации на смогла принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН по причине того, что американская сторона отказалась выдать визы её представителям.

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