Тбилиси, , 18:49 — REGNUM Посольство США в Грузии опубликовало заявление, в котором предупреждает граждан США об акциях протеста в Тбилиси и рекомендует «избегать массовых собраний, поскольку существует вероятность насилия». Об этом 8 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Различные группы призывают к протесту показа фильма «А потом мы танцевали» 8 по 10 ноября. Большинство из них принадлежат к тем же группам, которые использовали анти-ЛГБТ риторику и организовали митинги против проведения «Недели Тбилиси прайда» в Тбилиси. Более того, многие из сделанных ими недавних заявлений являются антиамериканскими, распространяя ложь о том, что США и западные страны «отдали приказ», чтобы показ фильма состоялся», — говорится в заявлении посольства.

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