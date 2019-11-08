Курск, , 18:44 — REGNUM Председателем комитета цифрового развития и связи Курской области назначен бывший начальник управления информационных технологий АО «Зарубежнефть» Вячеслав Берзин. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт.

Берзин работает в сфере информационных технологий более 20 лет, из них 15 лет — на руководящих должностях. Он является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 года.

По данным обладминистрации, сейчас он обучается по программе Executive MBA, РАНХИГС и Kingston University.