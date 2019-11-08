Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева признала, что «Единая Россия» «сдала позиции» на муниципальных выборах в Петербурге в сентябре 2019 года и назвала причиной этого внутрипартийные конфликты, а также призвала секретаря регионального отделения партии Вячеслава Макарова не устраивать «охоту на ведьм», передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Совершаева присутствовала на XXXIV конференции петербургской «Единой России», как и некоторые главы районных администраций, включая, например, Максима Мейксина — главу Центрального района, на территории которого на мунвыборах во многих советах победили оппозиционеры.

Макаров, открывая конференцию, объявил, что «Единая Россия» на мунвыборах уверенно победила. Тем не менее затем он всё же затронул проблему «недопонимания» и доверия между органами исполнительной власти и партией, из-за чего, на его взгляд, в части муниципалитетов «ЕР» оказалась в меньшинстве или вообще не прошла в совет.

«Я всегда говорил, что нас никто никогда не может извне… нарушить наши победы, наши результаты. Мы сами себе. Вот то, что произошло в районах, которые показали самые низкие результаты — а это Калининский, Фрунзенский, Выборгский, а в Центральном это особо мы подводили итоги, я здесь не буду дотошно с этим разбираться, но я сказал сегодня на президиуме. Как сказать так, чтобы все поняли и никто ничего не понял? Когда глава района Пониделко снимает за два дня [до выборов] кандидатов от «Единой России», бюджетников. И после этого мы говорим, как не проиграть совет! Результат был предсказуем. Вы прежде, чем провести праймериз, коллеги, подумали бы, можно ли доверять при таком подходе со стороны главы администрации района или не доверять. А потом мы будем говорить о каких-то результатах!» — возмутился Макаров.

После этих пассажей Мейксин удалился из зала. Макаров выразил надежду, что на мунвыборах 2019 года все заинтересованные лица получили «тяжелый и необходимый урок», а «ЕР» всегда призывала к единению, так как «раскол — это прямой путь к распаду корпорации и системы».

Однако Любовь Совершаева попросила Вячеслава Макарова не искать виноватых. К тому же она перечислила и другие причины удручающих результатов единороссов в части муниципалитетов.

«Очень приличный результат — 62% депутатов муниципальных образований. Правда, по сравнению с 2014 годом, немного сданы позиции», — сказала Совершаева. Затем она приступила к анализу того, почему так произошло. По её мнению, присутствующим в зале чиновникам и партийцам «не удалось сформировать единую команду кандидатов» в мунсоветы.

«Мне кажется, это произошло по двум причинам. Прежде всего, по некоторым вспышкам внутрипартийных конфликтов. К сожалению, об этом тоже нужно говорить, они существуют, вы лучше меня знаете. Во-вторых, это стремление некоторых различных групп сохранить контроль над муниципальным образованием, исключительно исходя из собственных интересов. Я имею в виду 2021 год. Вы тоже знаете, кто, чего и как, и зачем», — сказала Совершаева. Она имела в виду выборы в Заксобрание Петербурга и Государственную думу, которые должны состояться в 2021 году.

Сдача позиций произошла и потому, что многие кандидаты не имели опыта полноценной избирательной кампании, а «отсутствие досрочного голосования сыграло свою роль».

«Мне кажется, Вячеслав Серафимович, «Единая Россия» прежде всего должна сделать выводы. Не говорить, не проводить «охоту на ведьм», что называется, кто прав, кто виноват. Виноваты, наверное, все. Потому что не нашли компромиссного решения. Я за то, чтобы было обновление. Мы чувствуем, что население требует обновления, новых лидеров, новых лиц в партийных ячейках», — заключила вице-губернатор.

Вячеслав Макаров не счёл возможным оставить эти комментарии без внимания.

«Про охоту на ведьм, чтобы это не была, еще раз подчеркиваю, здесь перепалка. Мы проанализировали с каждым депутатом Заксобрания, где да, мы проиграли, почему это произошло», — сказал Макаров.

Он подчеркнул важность такого «критического анализа», дабы избежать будущих ошибок.

«Почему проиграли, почему органы исполнительной власти — а я ставил этот вопрос на всех уровнях, самых высоких — когда начинается непонимание, и люди, которые прошли праймериз, снимаются с гонки? Это неправильно. Там мы обязательно проиграем. И проиграли», — заявил Макаров.

Кроме того, он назвал ошибкой поход на выборы кандидатов-единороссов в качестве самовыдвиженцев.