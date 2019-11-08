Москва, 8 ноября 2019, 18:28 — REGNUM Не стоит ждать, что Европа и США поймут свои ошибки и признают их, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя рассуждения президента Франции Эммануэля Макрона о том, как РФ могла бы восстановить свой статус супердержавы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Макрона, которое он высказал в интервью журналу The Economist, Россия может восстановить статус супердержавы либо с опорой на собственные силы, либо став своеобразным «вассалом Китая», либо через сбалансированное сотрудничество с европейскими странами.
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