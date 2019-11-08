Москва, , 18:27 — REGNUM Первый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в ВКС РФ до конца года, заявил 8 ноября заместитель российского министра обороны Алексей Криворучко, передаёт «Звезда».

Криворучко "Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС».

Представитель Минобороны отметил, что следующий самолёт поставят в ВКС РФ в следующем году, а затем «пойдёт кратное наращивание производства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад Криворучко заявил, что в авиапарк ВКС Су-57 будут поступать по плану госпрограммы, рассчитанному до 2027 года.

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